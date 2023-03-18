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13 минут назад

МИД РФ: Россия продолжит добиваться расследования по "Северным потокам"

Майк Габриелян

Дании не удастся «замести под ковер» вопрос о справедливом расследовании теракта на «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД РФ: Россия продолжит добиваться расследования по "Северным потокам"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на отказ датской стороны в совместном расследовании диверсий, МИД России продолжит добиваться от Копенгагена ответов на поставленные ранее вопросы. «Замести под ковер» этот вопрос не удастся», - сказала Захарова.

По ее словам, Копенгаген «рьяно защищает интересы США в Европе». Поэтому он никогда не был заинтересован в настоящем расследовании, установлении исполнителей и заказчиков теракта.

На сегодня датские власти не ответили на многочисленные обращения Москвы и не предоставили результаты расследования. Копенгаген не смущает, что Россия, как собственник газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», является потерпевшей стороной.

Захарова добавила, что только «всестороннее и открытое международное расследование с обязательным участием российских представителей» способно раскрыть правду о случившемся.

Ранее американский журналист-расследователь Херш заявил, что располагает новыми данными о теракте на «Потоках», но не может распространить их, поскольку опасается за жизни людей, которые с ним общались.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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