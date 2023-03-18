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24 минуты назад

Путин смягчил наказание за неуплату налогов

Российская Газета

Президент РФ Владимир Путин подписал правительственный закон о смягчении ответственности за уклонение от уплаты налогов и других платежей.

Путин смягчил наказание за неуплату налогов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Ранее глава государства давал поручение подготовить такие поправки по итогам встречи с общественной организацией "Деловая Россия".

Документ предусматривает, что следователь будет обязан отказать в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям или прекратить уже имеющееся в случае устранения нарушения, уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов, пояснил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев.

Замминистра юстиции Вадим Федоров заявлял, что изменения будут способствовать свободе предпринимательской деятельности как важнейшему элементу экономического суверенитета. Уменьшение максимального срока наказания, добавил он, позволит перевести данные наказания из тяжкой категории в среднюю и небольшой тяжести. Конкретнее, в Уголовном кодексе РФ уменьшат максимальный срок наказания в виде лишения свободы по ряду статей, которые связаны с уклонением от уплаты налогов. Он снижается с шести до пяти лет.

С четырех до трех лет сократится максимальное наказание за уклонение от уплаты страховых взносов. По статье о сокрытии налогооблагаемых финансов или имущества организации либо ИП намерены сократить срок с семи до пяти лет.

В комментарии "РГ" член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркивал важность того, чтобы вместо лишения свободы нарушители работали на предприятиях и выплачивали штрафы.

"Таким образом, мы не только минимизируем количество случаев уголовного преследования неплательщиков, но и сможем вернуть неуплаченную сумму в полном объеме", - отметил он.

Политика,Владимир Полетаев,Никита Чаплин,Вадим Федоров,Владимир Путин,Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству,Деловая Россия,
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