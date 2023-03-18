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21 минуту назад

В России высказались о возобновлении полетов беспилотников США над Черным морем

Lenta.ru

Полеты беспилотников США над Черным морем будут приводить к определенной эскалации напряжения. Если они будут создавать угрозу для России, то их нужно уничтожать, призвал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так депутат высказался о возобновлении полетов беспилотников США над Черным морем в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее появилась информация, что США возобновили полеты беспилотников над Черным морем после крушения дрона MQ-9 Reaper. По данным Reuters, на этот раз полет над Черным морем совершил беспилотник RQ-4 Global Hawk.

«Полеты беспилотников, безусловно, будут приводить к определенной эскалации напряжения. Потому что это может приводить к инцидентам, которые могут сильно усугубить ситуацию. Мы понимаем, что в любой ситуации — запланированной, запрограммированной — существует человеческий фактор. И это может сыграть абсолютно неожиданно даже для США», — заявил Чепа.

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Также депутат уверен, что после того, как 14 марта американский беспилотник потерял управление и упал в Черное море, США не будут менять свою политику, а будут продолжать разведывательную работу.

«Потому что это есть часть их стратегической программы борьбы с Россией, которую они развернули несколько лет назад. Вся специальная военная операция сопровождается разведывательными данными США, они продолжают и продолжат их собирать», — добавил он.

Упавший в Черное море беспилотник США

Инцидент с американским беспилотником произошел 14 марта в небе над Черным морем. По данным Министерства обороны России, дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами. В ведомстве отметили, что он нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного Москвой с начала специальной военной операции на территории Украины.

Поднятые на перехват российские истребители в контакт с беспилотником не вступали, оружие не применяли, заявили в Минобороны. БПЛА начал резко маневрировать, потерял управление и упал в воду, добавили в ведомстве.

Американская сторона утверждает, что два российских Су-27 перехватили беспилотник, который выполнял рутинные операции. Пентагон подтвердил, что MQ-9 выполнял разведывательную миссию.

Политика,Видео,Алексей Чепа,Минобороны России,Комитет госдумы по международным делам,Пентагон,
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