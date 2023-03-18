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31 минуту назад

Литовский дипломат приехал во Владивосток на экскурсию по городу

Lenta.ru

Советник посольства Литвы в России Угнюс Лабутис приехал во Владивосток. Целью своего визита он называет прогулку по городу. Об этом сообщает РИА Новости.

Литовский дипломат приехал во Владивосток на экскурсию
Фото: ТАССТАСС

В разговоре с журналистами Лабутис заявил, что приехал посмотреть город как частное лицо, официальных встреч во время пребывания во Владивостоке не планируется. На вопрос агентства о том, приехал ли он во Владивосток в статусе советника посольства Литвы, дипломат отвечать не стал.

Лабутиса встречали активисты с плакатами, которые выражали свое отношение к политике Литвы и поставкам балтийской страной оружия Киеву. Эта страна поддерживает их, посылает туда оружие, посылает туда боеприпасы, — заявил один из них. Комментируя такой прием в приморском городе, Лабутис сказал, что каждый может выражать свое мнение.

Это уже второй визит зарубежных дипломатов во Владивосток за последние две недели. В начале марта сообщалось, что в город прибыла посол Великобритании в России Дебора Броннерт, но официальных встреч с властями у нее здесь не планировалось.

Ранее сообщалось, что иракского дипломата обокрали в аэропорту Внуково. у 51-летней женщины, работающей третьим секретарем посольства Ирака в России. украли наличные, банковские карты и служебное удостоверение.

Политика,Международный аэропорт Внуково,
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