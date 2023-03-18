«Визит — показатель того, что две страны расценивают друг друга как друзей и союзников и между ними нет значимых проблем», — говорится в материале.

Кроме того, статус визита как «государственного» служит сигналом Западу и ответом на совершенствование систем антикитайских альянсов, таких как AUKUS. Таким образом КНР демонстрирует, что республике «есть, с кем построить альянс», утверждает «МК». При этом, подчеркивается в материале, государственный статус визита Си Цзиньпина в Россию не означает отказа Китая от внешне нейтрального статуса в украинском конфликте.