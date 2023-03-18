В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
22 минуты назад

Посольство России обвинило США в двойных стандартах

Елена Прошина

США одновременно принимают позицию Международного уголовного суда насчет необходимости ареста президента России Владимира Путина и отрицают все обвинения этого органа в свою сторону. Российское посольство в Вашингтоне заявило, что их позиция напоминает шизофрению. Об этом пишет РИА Новости.

Посольство России обвинило США в двойных стандартах
Фото: ТАССТАСС

В дипломатической миссии отметили, что власти США позволяют себе «неприемлемые высказывания» в адрес главы российского государства, однако намеренно умалчивают о собственных «зверствах» в Ливии, Ираке, Вьетнаме и Югославии. Дипломаты напомнили, что Вашингтон позволял себе вводить экономические санкции против руководства суда, когда тот расследовал преступления США в Афганистане.

В российском посольстве выразили уверенность, что ни о какой беспристрастности в этом вопросе не может быть и речи.

«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению», — констатировали дипломаты.

Они отметили, что все высокопоставленные лица в США неоднократно заявляли о незначительности решений суда, однако желание «напакостить России» в данном случае перевесило даже их стратегический интерес.

«В угоду собственным геополитическим интересам здесь поддерживают развязанную МУС беспрецедентную правовую вакханалию», — резюмировали в посольстве.

Политика,Владимир Путин,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий