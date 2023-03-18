Посольство России обвинило США в двойных стандартах

США одновременно принимают позицию Международного уголовного суда насчет необходимости ареста президента России Владимира Путина и отрицают все обвинения этого органа в свою сторону. Российское посольство в Вашингтоне заявило, что их позиция напоминает шизофрению. Об этом пишет РИА Новости.

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В дипломатической миссии отметили, что власти США позволяют себе «неприемлемые высказывания» в адрес главы российского государства, однако намеренно умалчивают о собственных «зверствах» в Ливии, Ираке, Вьетнаме и Югославии. Дипломаты напомнили, что Вашингтон позволял себе вводить экономические санкции против руководства суда, когда тот расследовал преступления США в Афганистане.

В российском посольстве выразили уверенность, что ни о какой беспристрастности в этом вопросе не может быть и речи.

«Такая позиция напоминает вялотекущую шизофрению», — констатировали дипломаты.

Они отметили, что все высокопоставленные лица в США неоднократно заявляли о незначительности решений суда, однако желание «напакостить России» в данном случае перевесило даже их стратегический интерес.