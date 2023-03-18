Россия созовет неформальное заседание СБ ООН

Россия намерена в начале апреля созвать неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос прибывших на территорию России украинских детей, эвакуированных из зоны боевых действий. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине, передает ТАСС.

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Он указал, что с начала военного конфликта России и Украины на территорию РФ было перевезено более 4,5 млн человек, из которых порядка 690 тыс. детей. Небензя заверил, что большинство детей прибыли в Россию в сопровождении родителей, попечителей и опекунов.

«В этой связи вызывают недоумение многочисленные спекуляции на тему прибытия в нашу страну огромного числа несопровождаемых детей», — отметил дипломат.