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40 минут назад

Россия созовет неформальное заседание СБ ООН

Елена Прошина

Россия намерена в начале апреля созвать неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить вопрос прибывших на территорию России украинских детей, эвакуированных из зоны боевых действий. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине, передает ТАСС.

Россия созовет неформальное заседание СБ ООН
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что с начала военного конфликта России и Украины на территорию РФ было перевезено более 4,5 млн человек, из которых порядка 690 тыс. детей. Небензя заверил, что большинство детей прибыли в Россию в сопровождении родителей, попечителей и опекунов.

«В этой связи вызывают недоумение многочисленные спекуляции на тему прибытия в нашу страну огромного числа несопровождаемых детей», — отметил дипломат.

Небензя подчеркнул, что Россия предоставляет ЮНИСЕФ, УВКПЧ и МККК всю необходимую информацию о предпринимаемых правительством мерах по недопущению нарушений международного гуманитарного права в отношении несовершеннолетних. Для опровержения любых недостоверных данных по этому вопросу Россия намерена в начале апреля созвать неформальное заседание Совета Безопасности по «формуле Арриа», заявил дипломат.

Политика,Василий Небензя,ЮНИСЕФ,Управление ООН по правам человека,Совбез ООН,ООН,
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