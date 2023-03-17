Захарова ответила на слова прокурора МУС фразой из «Собачьего сердца»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова прокурора Международного уголовного суда Карима Хана о намерении МУС искать сотрудничества с РФ по Украине фразой из фильма «Собачье сердце». Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. В решении говорится о их «причастности к военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации и перемещении детей с оккупированных территорий Украины в РФ». При этом позже прокурор суда Карим Хан заявил, что, несмотря на это, они продолжат искать сотрудничества с Москвой по ситуации на Украине.