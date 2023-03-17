По словам собеседника, 20 марта исполняется ровно 20 лет со дня вторжения США в Ирак, решение о котором, было принято на основании надуманных и ложных обвинений иракских властей в наличии у них оружия массового уничтожения.

Напомним, американское вторжение в Ирак произошло 20 марта 2003 года. Вашингтон и его союзники, действуя без санкции ООН, вторглись в страну и свергли режим Саддама Хусейна, которого они обвинили в связи с международным терроризмом. США принесли в одно из наиболее обеспеченных государств арабского мира хаос и разрушение, и продолжают утверждать о "спасении Ирака от тиранического режима".