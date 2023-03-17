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50 минут назад

Россия намерена поднять в СБ ООН вопрос вторжения США в Ирак

Российская Газета

Российская делегация намерена обсудить в Совете безопасности ООН вопрос вторжения США в Ирак. Об этом РИА Новости заявил источник в международной организации.

Россия намерена поднять в СБ ООН вопрос вторжения США в Ирак
Фото:  US ARMY US ARMY

По словам собеседника, 20 марта исполняется ровно 20 лет со дня вторжения США в Ирак, решение о котором, было принято на основании надуманных и ложных обвинений иракских властей в наличии у них оружия массового уничтожения.

"Делегация РФ намерена поднять этот вопрос в рамках обсуждения в разделе "разное" на консультациях в понедельник", - уточнил источник РИА Новости.

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Напомним, американское вторжение в Ирак произошло 20 марта 2003 года. Вашингтон и его союзники, действуя без санкции ООН, вторглись в страну и свергли режим Саддама Хусейна, которого они обвинили в связи с международным терроризмом. США принесли в одно из наиболее обеспеченных государств арабского мира хаос и разрушение, и продолжают утверждать о "спасении Ирака от тиранического режима".

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