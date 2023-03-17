Россия намерена поднять в СБ ООН вопрос вторжения США в Ирак

Российская делегация намерена обсудить в Совете безопасности ООН вопрос вторжения США в Ирак. Об этом РИА Новости заявил источник в международной организации.
По словам собеседника, 20 марта исполняется ровно 20 лет со дня вторжения США в Ирак, решение о котором, было принято на основании надуманных и ложных обвинений иракских властей в наличии у них оружия массового уничтожения.
"Делегация РФ намерена поднять этот вопрос в рамках обсуждения в разделе "разное" на консультациях в понедельник", - уточнил источник РИА Новости.
Напомним, американское вторжение в Ирак произошло 20 марта 2003 года. Вашингтон и его союзники, действуя без санкции ООН, вторглись в страну и свергли режим Саддама Хусейна, которого они обвинили в связи с международным терроризмом. США принесли в одно из наиболее обеспеченных государств арабского мира хаос и разрушение, и продолжают утверждать о "спасении Ирака от тиранического режима".