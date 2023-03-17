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17 минут назад

Путин исключил экс-главу ФТС Булавина из состава Совбеза

ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому из состава Совета безопасности РФ исключен бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин исключил экс-главу ФТС Булавина из состава Совбеза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> следующие изменения: <...> исключить из состава Совета Булавина В. И.", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, наименование должности Рашида Нургалиева изложено в следующей редакции: "первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации".

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Владимир Булавин, занимавший пост руководителя ФТС с 2016 года, 10 февраля 2023 года был освобожден от должности в связи с достижением 70 лет.

Политика,Рашид Нургалиев,Владимир Булавин,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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