Путин исключил экс-главу ФТС Булавина из состава Совбеза

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому из состава Совета безопасности РФ исключен бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

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"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> следующие изменения: <...> исключить из состава Совета Булавина В. И.", - говорится в документе.

Кроме того, согласно указу, наименование должности Рашида Нургалиева изложено в следующей редакции: "первый заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации".

Указ вступает в силу со дня его подписания.