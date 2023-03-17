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32 минуты назад

В Кремле раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Лукашенко

Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером обсудил торгово-экономическое взаимодействие двух государств. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Лукашенко
Фото: ТАССТАСС

— Недавно состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, достаточно продолжительный и обстоятельный разговор. Обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, — сказал чиновник.

Он также добавил, что между главами государств обсуждались предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

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Также лидеры стран обсудили «вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров», передает РИА Новости.

В феврале Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Лукашенко. В рамках встречи глава российского государства заявил, что смотрел прошедшую пресс-конференцию белорусского лидера. По словам Путина, он разделяет подходы и политические решения коллеги.

Политика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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