В Кремле раскрыли детали телефонных переговоров Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером обсудил торгово-экономическое взаимодействие двух государств. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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— Недавно состоялся телефонный разговор президента Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, достаточно продолжительный и обстоятельный разговор. Обсуждали вопрос торгово-экономического взаимодействия двух стран, — сказал чиновник.

Он также добавил, что между главами государств обсуждались предметные вопросы, связанные с подготовкой запланированного на апрель большого Государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Также лидеры стран обсудили «вопросы возможного взаимодействия в рамках работы над созданием международных транспортных коридоров», передает РИА Новости.