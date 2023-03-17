Захарова указала на одержимость США тотальной войной

По мнению Захаровой, это показывает заявление главы Пентагона Ллойда Остина о расширении числа стран, готовых поставлять танки Leopard Украине . Слова Остина «демонстрируют одержимую нацеленность Вашингтона на тотальную гибридную войну с Россией «до последнего украинца», добавила она.

«Вашингтону следует задуматься о последствиях своих все более агрессивных действий, чреватых прямой военной конфронтацией с Россией и повторением унизительного для США провала сродни вьетнамскому или афганскому», — заключила представитель МИД.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США должны отказаться от пустых фантазий о нанесении поражения России, если они заинтересованы в возобновлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он добавил, что возобновление действия документа в условиях гибридной войны Запада против Москвы исключено.