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1 час назад

Путин провел совещание с членами Совбеза

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин провел совещание с членами Совбеза
Фото: ТАССТАСС

Глава государства предложил обсудить ситуацию в Каспийском регионе, вопросы затрагивают экономическую и политическую сферы, а также сферу безопасности.

Докладчиком выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Предыдущее совещание Путина с членами Совбеза прошло 10 марта. В частности, поднимался вопрос дальнейшего развития отношений с Евразийским экономическим союзом.

Совет безопасности России занимается подготовкой решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,ЕАЭС,Совет безопасности РФ,
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