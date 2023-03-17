Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается в Telegram -канале Кремля .

Глава государства предложил обсудить ситуацию в Каспийском регионе, вопросы затрагивают экономическую и политическую сферы, а также сферу безопасности.