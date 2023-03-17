Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

«Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сегодня вечером телефонный разговор. (…) Президенты также обсудили другие вопросы международной повестки дня и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства», — сказано в сообщении.

Одной из основных тем разговора политиков стала работа Минска и Москвы в сфере импортозамещения. Кроме того, главы государств обсудили перспективы строительства транспортного коридора «Север — Юг», который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран. Путин и Лукашенко также затронули вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства стран для активизации взаимодействия по указанному направлению.