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14 минут назад

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор

Lenta.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили вопросы международной повестки дня. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели сегодня вечером телефонный разговор. (…) Президенты также обсудили другие вопросы международной повестки дня и повестку предстоящего Высшего госсовета Союзного государства», — сказано в сообщении.

Одной из основных тем разговора политиков стала работа Минска и Москвы в сфере импортозамещения. Кроме того, главы государств обсудили перспективы строительства транспортного коридора «Север — Юг», который пройдет через Россию, Азербайджан и Иран. Путин и Лукашенко также затронули вопросы сотрудничества в сфере микроэлектроники и связанные с этим решения, которые должны принять правительства стран для активизации взаимодействия по указанному направлению.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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