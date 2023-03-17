Бастрыкин призвал создать международный суд для военных преступников из Украины

«Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу. Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности», – заявил он.

Бастрыкин также добавил, что в процессе подготовки судебного органа будет необходимо определить, какие страны смогут войти в его состав. Кроме того, по мнению председателя СК РФ, будет необходимо составить для подобного органа. «Чтобы мы были готовы к ответу. У вас свой трибунал, ЕСПЧ, например, а у нас свой трибунал, основанный на нормах международного права», – уточнил он.