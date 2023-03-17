В МИД РФ рассказали о судьбе сотрудничавших с США афганцев

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали о судьбе тысяч афганцев, которые сотрудничали с США во время присутствия в стране военного контингента. Об этом говорится в публикации на официальном сайте МИД РФ.

По словам российских дипломатов, Вашингтон практически бросил на произвол судьбы десятки тысяч бывших союзников.

Так, более 60 тысяч человек, которым обещано право на проживание в США, до сих пор остаются на территории Афганистана. Из ещё около 124 тысяч афганцев, которых все-таки вывезли за пределы страны, только 82 тысячи добрались до противоположного берега Атлантики. При этом лишь 4,5 тысячи из них получили официальный статус беженца. У остальных же буквально через полгода заканчивается двухгодичный срок, в течение которого они могут находится на территории США. Что будет с этими людьми дальше - вопрос открытый.

"Несколько тысяч беженцев располагаются на базах в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Испании, Италии и Германии в ожидании "американской мечты", - рассказали в МИД РФ.

"При этом у США хватает наглости руками подотчетных им правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, обвинять, например, эмиратские власти в ненадлежащем обращении с 2,7 тыс. афганцев, которым сами же американцы не дают выехать в третьи страны", - добавили в ведомстве.

Не получила огласки и проблема с вывезенными в США детьми.

"234 афганских ребенка разлучены со своими родителями, 42 из них переданы в приемные семьи без всякого согласования", - говорится в сообщении.