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23 минуты назад

В МИД РФ рассказали о судьбе афганцев, сотрудничавших с США

Российская Газета

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации рассказали о судьбе тысяч афганцев, которые сотрудничали с США во время присутствия в стране военного контингента. Об этом говорится в публикации на официальном сайте МИД РФ.

В МИД РФ рассказали о судьбе сотрудничавших с США афганцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам российских дипломатов, Вашингтон практически бросил на произвол судьбы десятки тысяч бывших союзников.

Так, более 60 тысяч человек, которым обещано право на проживание в США, до сих пор остаются на территории Афганистана. Из ещё около 124 тысяч афганцев, которых все-таки вывезли за пределы страны, только 82 тысячи добрались до противоположного берега Атлантики. При этом лишь 4,5 тысячи из них получили официальный статус беженца. У остальных же буквально через полгода заканчивается двухгодичный срок, в течение которого они могут находится на территории США. Что будет с этими людьми дальше - вопрос открытый.

"Несколько тысяч беженцев располагаются на базах в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Испании, Италии и Германии в ожидании "американской мечты", - рассказали в МИД РФ.

"При этом у США хватает наглости руками подотчетных им правозащитных организаций, таких как Human Rights Watch, обвинять, например, эмиратские власти в ненадлежащем обращении с 2,7 тыс. афганцев, которым сами же американцы не дают выехать в третьи страны", - добавили в ведомстве.

Не получила огласки и проблема с вывезенными в США детьми.

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"234 афганских ребенка разлучены со своими родителями, 42 из них переданы в приемные семьи без всякого согласования", - говорится в сообщении.

В связи с этим в российском внешнеполитическом ведомстве выразили недоумение в том, почему США оказывают давление на руководство Афганистана якобы за несоблюдение "прав человека по западному образцу", но в тоже время сами трактуют их в довольно широких границах.

Политика,Цзиньпин Си,МИД России,Human Rights Watch,
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