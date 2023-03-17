Захарова назвала "юридически ничтожным" выдачу МУС ордера на арест Путина

Решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, написала Захарова. Она подчеркнула, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет, Москва также не сотрудничает с ним.

Решения МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда из-за ситуации с Крымом. 17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем утверждается, что они могут быть причастны к "незаконной депортации и перемещении населения, в частности детей, "с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".