В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
45 минут назад

Захарова назвала "юридически ничтожным" выдачу МУС ордера на арест Владимира Путина

Газета.Ruиещё 17

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале решение гаагского Международного уголовного суда (МУС), который 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

Захарова назвала "юридически ничтожным" выдачу МУС ордера на арест Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решения МУС для России не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения, написала Захарова. Она подчеркнула, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет, Москва также не сотрудничает с ним.

"Возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - добавила представитель МИД.

Решения МУС не признают США, Китай, Индия, Израиль, Иран. В 2016 году Россия вышла из состава Международного уголовного суда из-за ситуации с Крымом. 17 марта Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В нем утверждается, что они могут быть причастны к "незаконной депортации и перемещении населения, в частности детей, "с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию".

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий