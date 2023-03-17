Сенатор Долгов рассказал об антироссийских планах США в Арктике

В настоящий момент идут сигналы нарастания силовой антироссийской линии в Арктике, считает сенатор от Мурманской области, зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, его тезисы опубликованы на экспертном портале дебатов и мнений Publico.ru. По мнению политика, полный бойкот со стороны западных стран председательства России и ее программы в Арктическом совете происходит под давлением Вашингтона.

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«США этого не скрывают, публично об этом пишут и заявляют в своих директивных документах в сфере безопасности и в заявлениях различных военных и политиков. Они говорят о том, что в Арктике их основная задача, по сути, — это сдерживание России, противодействие, как они говорят, военному присутствию России и вообще, в целом, российским позициям», — отмечает Константин Долгов.

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Он подчеркивает, что Россия по-прежнему председательствует в Арктическом совете, и программа страны была «изначально нацелена на стимулирование сотрудничества по всем основным направлениям».

По словам Долгова, Россия всегда была готова и продолжает оставаться готовой к самому широкому международному сотрудничеству.

«Те проблемы и задачи, которые стоят в Арктике, требуют серьезного международного многостороннего взаимодействия — от спасения на море до вопросов, связанных с развитием инфраструктуры, экологический комплекс проблем и так далее. Это все, несомненно, в идеале должно побуждать арктические страны к сотрудничеству», — добавляет он.

Сенатор считает, что противодействие России в Арктике — это основная задача США, как и усиление собственных позиций в регионе.

«США и НАТО все более активно планируют свои действия: уже организуются маневры, всячески наращивается военная инфраструктура в арктической зоне», — констатирует политик.

Это, по мнению Долгова, побуждает Россию к тому, чтобы предпринимать «адекватные шаги по обеспечению своей безопасности».

«Несомненно, интересы безопасности страны, граждан, экономических операторов в Арктике мы защитим. Это не только наш доблестный Северный флот, но и весь комплекс мероприятий, инфраструктуры и так далее», — отмечает политик, уточняя, что с точки зрения безопасности, «активность России в Арктике надежно прикрыта».

«Мы угрозы никому не создаем, но потенциал, сдерживающий любого агрессора, имеем очень серьезный», — заявляет он.