Российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова, передает ТАСС.
По словам главы государства, на сегодняшний день вопросы безопасности находятся для Крыма и Севастополя в приоритете.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев может устроит провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. По его словам, в данный момент украинские власти копят силы и собирают западную технику для наступления.