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26 минут назад

Путин пообещал пресечь любые угрозы для Крыма

Lenta.ru

Российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова, передает ТАСС.

По словам главы государства, на сегодняшний день вопросы безопасности находятся для Крыма и Севастополя в приоритете.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев может устроит провокации к годовщине вхождения полуострова в состав России. По его словам, в данный момент украинские власти копят силы и собирают западную технику для наступления.

Политика,Видео,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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