Российские власти сделают все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития полуострова, передает ТАСС.

По словам главы государства, на сегодняшний день вопросы безопасности находятся для Крыма и Севастополя в приоритете.