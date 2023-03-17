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27 минут назад

В Совфеде предложили установить уголовную ответственность за саботаж

Парламентская газета

В Уголовный кодекс следует вернуть статью об ответственности за саботаж, заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди по итогам заседания «круглого стола» о регулировании наказаний за преступления, совершенные в период военного времени и не связанные с боевой деятельностью Вооруженных сил.

В Совфеде предложили установить уголовную ответственность за саботаж
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам сенатора, в 2022 и 2023 годах принят ряд законов, направленных на усиление ответственности граждан за преступления в условиях специальной военной операции. В частности, ужесточили наказания за дискредитацию участников СВО. Были уточнены понятия государственной измены, шпионажа, ужесточили санкции за наемничество, за воспрепятствование властям в исполнении их полномочий. Уголовный кодекс дополнили новой статьей об ответственности за мародерство. При этом законодательство нуждается в дальнейшем совершенствовании, уверена она.

Один из участников «круглого стола», большая часть которого прошла в закрытом режиме, предоставил брошюру, которую распространяют украинские националисты на территории Украины, в том числе на освобожденных территориях.

«Эта брошюра касается вопросов оказания саботажа населением указанных территорий, — пояснила Ковитиди журналистам после мероприятия. — Вследствие этого возникают вопросы ответственности за саботаж».

В действующем Уголовном Кодексе РФ нет такой статьи, она была только в УК в редакции 1926 года, отметила парламентарий.

«Сегодня противник достаточно активно ведет работу по организации саботажа на новых территориях. Мы должны идти в ногу со временем и принимать соответствующие изменения в законодательство», — указала она.

По словам политика, все предложения «круглого стола» будут обобщены и представлены председателю Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрею Клишасу. В дальнейшем эти идеи могут стать законодательными инициативами.

Политика,Ольга Ковитиди,Андрей Клишас,Конституционный комитет Госдумы,Совет Федерации,
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