Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что позиция Дании по предложению России о расследовании терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" лишена объективности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход", - подчеркнул Ушаков.

Он подчеркнул, что объективности в расследовании "будет явно недостаточно", поскольку Россию не желают допускать к участию в нем.

Ушаков рассказал, что два раза лично вызывал к себе временного поверенного в делах Дании и предлагал правительству этой страны рассмотреть возможность проведения совместного с РФ расследования с участием Министерства чрезвычайных ситуаций, и в случае выявления какого-либо опасного элемента провести разминирование на газопроводе, но получил "достаточно нечеткий" ответ.