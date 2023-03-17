Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что позиция Дании по предложению России о расследовании терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" лишена объективности. Об этом сообщает РИА Новости.
"Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход", - подчеркнул Ушаков.
Он подчеркнул, что объективности в расследовании "будет явно недостаточно", поскольку Россию не желают допускать к участию в нем.
Ушаков рассказал, что два раза лично вызывал к себе временного поверенного в делах Дании и предлагал правительству этой страны рассмотреть возможность проведения совместного с РФ расследования с участием Министерства чрезвычайных ситуаций, и в случае выявления какого-либо опасного элемента провести разминирование на газопроводе, но получил "достаточно нечеткий" ответ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что российская сторона расценила отказ Дании дать разрешение РФ участвовать в расследовании взрывов "Северных потоков" как "махинацию" и "лохотрон".