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32 минуты назад

Ушаков: позиция Дании в расследовании терактов на "Северных потоках" неконструктивна

Газета.Ru

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что позиция Дании по предложению России о расследовании терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" лишена объективности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Совершенно не конструктивная позиция, неконструктивный подход", - подчеркнул Ушаков.

Он подчеркнул, что объективности в расследовании "будет явно недостаточно", поскольку Россию не желают допускать к участию в нем.

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Ушаков рассказал, что два раза лично вызывал к себе временного поверенного в делах Дании и предлагал правительству этой страны рассмотреть возможность проведения совместного с РФ расследования с участием Министерства чрезвычайных ситуаций, и в случае выявления какого-либо опасного элемента провести разминирование на газопроводе, но получил "достаточно нечеткий" ответ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что российская сторона расценила отказ Дании дать разрешение РФ участвовать в расследовании взрывов "Северных потоков" как "махинацию" и "лохотрон".

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