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12 минут назад

Путин примет участие в заседании коллегии МВД России

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин 20 марта примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Путин примет участие в заседании коллегии МВД России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе заседания будут подведены итоги работы органов внутренних дел Российской Федерации за 2022 год, а также определены приоритеты на 2023 год», — говорится в заявлении.

Глава государства курирует работу правоохранительных и силовых структур и каждый год посещает итоговые заседания руководства МВД и других ведомств.

15 марта президент выступил на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры. Он призвал прокуроров оперативно реагировать на нарушения прав несовершеннолетних и потребовал от работников надзорного ведомства жестко отвечать на попытки дестабилизации обстановки в России и противодействовать экстремизму.

Политика,Владимир Путин,МВД России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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