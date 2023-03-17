В Британии посоветовали Цзиньпину призвать Путина вывести войска

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину поговорить с президентом России Владимиром Путиным о выводе войск с Украины. Слова британского политика приводит Sky News.

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Представитель премьера подчеркнул, что Британия «ясно дает понять», что любой договор о мире, который не будет основываться на суверенитете Украины и ее самоопределении, не является минорной сделкой.

«Поэтому мы продолжим призывать Китай, как мы делали это раньше, присоединиться к другим странам по всему миру и побудить Путина вывести войска», — сказал британский политик..

По словам политика, если Китай хочет играть подлинную роль в восстановлении суверенитета Украины, то Лондон это будет приветствовать.