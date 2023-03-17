В Британии посоветовали Цзиньпину призвать Путина вывести войска

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину поговорить с президентом России Владимиром Путиным о выводе войск с Украины. Слова британского политика приводит Sky News.
Представитель премьера подчеркнул, что Британия «ясно дает понять», что любой договор о мире, который не будет основываться на суверенитете Украины и ее самоопределении, не является минорной сделкой.
«Поэтому мы продолжим призывать Китай, как мы делали это раньше, присоединиться к другим странам по всему миру и побудить Путина вывести войска», — сказал британский политик..
По словам политика, если Китай хочет играть подлинную роль в восстановлении суверенитета Украины, то Лондон это будет приветствовать.
Глава Китая Си Цзиньпин 20–22 марта 2023 года приедет в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина, говорится на сайте Кремля. Отмечается, что на переговорах лидеров двух стран будут обсуждаться развитие отношений КНР и России, взаимодействие на международной арене, а также запланировано подписание важных документов. Ранее газета The Wall street Journal писала, что Си вскоре после поездки в Москву может провести онлайн-встречу с президентом Украины Зеленским.