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19 минут назад

Песков ответил на идею Бастрыкина создать в России международный судебный орган

Lenta.ruиещё 2

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог прокомментировать инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по созданию в России международного судебного органа в ответ западным странам, так как пока не видел информации об этом. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков ответил на идею Бастрыкина создать в РФ международный судебный орган
Фото: ТАССТАСС

«Я еще не видел этой информации», — приводит агентство слова официального представителя Кремля.

17 марта Бастрыкин выступил с инициативой создать международный судебный орган для привлечения к ответственности украинских военных преступников. Он отметил, что Запад готовит международные судебные органы для привлечения России к ответственности, в связи с этим СКР совместно с Министерством юстиции следует начать аналогичную работу.

В феврале Бастрыкин рассказал, что представители Вооруженных сил Украины отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные.

Политика,Александр Бастрыкин,Дмитрий Песков,Следственный комитет,
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