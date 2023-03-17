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30 минут назад

Джабаров: Россия виртуозно уничтожила американский беспилотник

Парламентская газета

Место падения американского беспилотника, который виртуозно уничтожила российская сторона, уже окружили корабли ВМФ РФ, изучается место падения и перспективы подъема аппарата. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров: Россия виртуозно уничтожила американский беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американцы уже заявили, что готовы просить Турцию, чтобы военные корабли США прошли к месту падения беспилотника, указал он.

«Мы очень красиво, просто виртуозно уничтожили этот беспилотник, не прикасаясь к нему, не нанося никаких ударов, практически сделали так, что он потерял управление и упал. Мы показали, что не просто угрожаем, а можем ответить, дать сдачи», — отметил сенатор.

При этом, по словам Джабарова, никто не подпустит представителей Вашингтона к месту происшествия, поскольку БПЛА упал в непосредственной близости от Севастополя — в 70 километрах от российского берега.

«Эта зона запрещена для полетов и прохода судов. Если американцы готовы пойти на вооруженный конфликт, в чем я сомневаюсь, то это другое дело», — подчеркнул он.

Сенатор также заметил, что американцы не потребовали извинений с российской стороны. «Они поняли, что это они нарушили правила международных полетов, а не мы. Если наши беспилотники будут летать над их территориями, фотографировать, изучать, то, я думаю, им крайне это не понравится, и они точно побегут их сбивать», — добавил политик.

Как ранее писала «Парламентская газета», во вторник в США обвинили Москву в том, что российский истребитель Су-27 сбил американский БПЛА над Черным морем вблизи Крыма. Позднее в Министерстве обороны РФ объяснили, что засекли приближение БПЛА к государственной границе, в связи с чем в район вылетели истребители, которые не применяли по беспилотнику штатного вооружения. По данным Минобороны, аппарат упал из-за резкого маневрирования.

Политика,Владимир Джабаров,Минобороны России,Комитет Совета Федерации по международным делам,
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