Джабаров: Россия виртуозно уничтожила американский беспилотник

Место падения американского беспилотника, который виртуозно уничтожила российская сторона, уже окружили корабли ВМФ РФ, изучается место падения и перспективы подъема аппарата. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Американцы уже заявили, что готовы просить Турцию, чтобы военные корабли США прошли к месту падения беспилотника, указал он.

«Мы очень красиво, просто виртуозно уничтожили этот беспилотник, не прикасаясь к нему, не нанося никаких ударов, практически сделали так, что он потерял управление и упал. Мы показали, что не просто угрожаем, а можем ответить, дать сдачи», — отметил сенатор.

При этом, по словам Джабарова, никто не подпустит представителей Вашингтона к месту происшествия, поскольку БПЛА упал в непосредственной близости от Севастополя — в 70 километрах от российского берега.

«Эта зона запрещена для полетов и прохода судов. Если американцы готовы пойти на вооруженный конфликт, в чем я сомневаюсь, то это другое дело», — подчеркнул он.

Сенатор также заметил, что американцы не потребовали извинений с российской стороны. «Они поняли, что это они нарушили правила международных полетов, а не мы. Если наши беспилотники будут летать над их территориями, фотографировать, изучать, то, я думаю, им крайне это не понравится, и они точно побегут их сбивать», — добавил политик.