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39 минут назад

Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине

ТАСС

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят во время переговоров в Москве конфликт на Украине, уверен помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Путин и Си Цзиньпин обсудят конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, конфликт на Украине будет обсуждаться", - сказал представитель Кремля в пятницу. "Мы высоко ценим сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, мы знаем о китайском плане урегулирования", - отметил Ушаков.

"Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, - посмотрим", - сказал он.

Политика,Юрий Ушаков,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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