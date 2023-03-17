Кремль: Путин и Си Цзиньпин пообщаются до переговоров тет-а-тет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин собираются в понедельник, 20 марта, пообщаться тет-а-тет в рамках неформального обеда, передает РИА Новости.
Официальный представитель Кремля уточнил, что переговоры запланированы на вторник.
Как стало до этого известно, по приглашению российского президента 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию прибудет Си Цзиньпин.
Пресс-служба Кремля проинформировала о том, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Кроме того, подчеркивалось, что по итогам переговоров будут подписаны несколько важных двусторонних документов.
По словам официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, визит председателя Китая в РФ должен укрепить взаимопонимание и доверие между государствами.