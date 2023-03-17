Кремль: Путин и Си Цзиньпин пообщаются до переговоров тет-а-тет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин собираются в понедельник, 20 марта, пообщаться тет-а-тет в рамках неформального обеда, передает РИА Новости.

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Официальный представитель Кремля уточнил, что переговоры запланированы на вторник.

Как стало до этого известно, по приглашению российского президента 20–22 марта 2023 года с государственным визитом Россию прибудет Си Цзиньпин.

Пресс-служба Кремля проинформировала о том, что в ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Кроме того, подчеркивалось, что по итогам переговоров будут подписаны несколько важных двусторонних документов.