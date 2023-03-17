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1 час назад

В Кремле подтвердили продление зерновой сделки на 60 дней

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия согласилась продлить зерновую сделку с Украиной на 60 дней. Об этом сообщает РИА Новости.

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Москва, среди прочего, получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В Турции рассказали о попытках продлить зерновую сделку на 120 дней

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе РФ приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней, урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. Песков отмечал, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны России, так как российские условия не выполняются.

После этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ведет переговоры с РФ и Украиной о продлении сделки на 120 дней.

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