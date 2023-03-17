Медведев назвал излюбленный метод врагов России

Излюбленным методом врагов России является использование некоммерческих организаций (НКО) в гибридных войнах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС в пятницу, 17 марта.
Российский политик также призвал пресекать работу подобных организаций.
«Создавать под благопристойными вывесками организации, которые на самом деле стремятся раскачать ситуацию в стране, подорвать стабильность в гражданском обществе. Мы это наблюдали на массе примеров», — констатировал он.