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33 минуты назад

Ройзман* требует удалить посвященные ему паблики «ВКонтакте»

РИА "ФедералПресс"

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* потребовал от соцсети «ВКонтакте» удалить посвященные ему страницы. Его обращение в своем телеграм-канале опубликовал журналист Алексей Венедиктов*.

Ройзман потребовал удалить посвященные ему паблики «ВКонтакте»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Близкие Евгения Вадимовича*, его адвокаты и мы, его друзья, просим: удалите свои группы», – говорится в опубликованном там же совместном воззвании Венедиктова* и журналиста Дмитрия Муратова.

Венедиктов* и Муратов обвинили администраторов пабликов в том, что те эксплуатируют имя бывшего мэра, «увеличивая аудиторию и собирая рекламу». Журналисты не исключают, что посты в таких группах могут стать основанием для новых дел против оппозиционера.

«Он не аватар. Он не только символ, он живой. И в этом качестве нам интересен», – заключают авторы обращения.

Между тем в пресс-службе Свердловского облсуда сообщили, что апелляция на арест Ройзмана* принята к рассмотрению. Ее рассмотрит судья Ольга Белеванцева, в 2020 году признавшая законным арест политолога Федора Крашенинникова* за оскорбление власти.

«ФедералПресс» напоминает, что Евгений Ройзман* арестован на 14 суток за пост с экстремистской символикой в посвященной ему группе «ВКонтакте». Адвокат политика требует запросить у администрации соцсети данные о настоящем авторе поста.

* Признаны иностранными агентами

Политика,Дмитрий Муратов,
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