В МИД указали на «вбросы» США касаемо участия России в ДСНВ

Россия считает «вбросами» заявления США о том, что приостановка действия ДСНВ юридически недействительна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом говорится на сайте министерства.

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По его словам, Москва рассматривает такие инсинуации элементом пропагандистской кампании, которую ведут в последнее время США.

«Целью этого является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала», - сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что подобные заявления не имеют перспектив, т.к. имея в ввиду ведение гибридной войны против РФ такой вариант полностью исключен. Он также заявил, что для такого решения Москвы есть все юридические обоснования, поэтому измышления американских юристов не смогут ничего изменить.