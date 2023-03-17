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8 минут назад

В МИД указали на «вбросы» США касаемо участия России в ДСНВ

Елена Прошина

Россия считает «вбросами» заявления США о том, что приостановка действия ДСНВ юридически недействительна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом говорится на сайте министерства.

В МИД указали на «вбросы» США касаемо участия России в ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва рассматривает такие инсинуации элементом пропагандистской кампании, которую ведут в последнее время США.

«Целью этого является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала», - сказал Рябков.

При этом он подчеркнул, что подобные заявления не имеют перспектив, т.к. имея в ввиду ведение гибридной войны против РФ такой вариант полностью исключен. Он также заявил, что для такого решения Москвы есть все юридические обоснования, поэтому измышления американских юристов не смогут ничего изменить.

Рябков также добавил, что если США действительно хотят, чтобы Россия возобновила действие договора, они должны «отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России "стратегического поражения"», а также признать, что приоритеты безопасности России нельзя игнорировать.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
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