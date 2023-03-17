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46 минут назад

В Кремле назвали даты визита Си Цзиньпина в Россию

Никита Бородкин

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы государств в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Кроме того, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

Западные СМИ предупредили о последствиях дружбы Путина и Си Цзиньпина

«Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — добавила пресс-служба.

Напомним, что ранее западные СМИ заявляли, что после переговоров с Путиным Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин подчеркивал, что позиция Пекина по украинскому кризису «четкая и последовательная» и власти Китая поддерживают контакты со всеми сторонами.

Также МИД Китая опубликовал план урегулирования конфликта на Украине. Он состоит из 12 пунктов, и включает, среди прочего, необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также возобновление двустороннего диалога.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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