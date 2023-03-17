В Кремле назвали даты визита Си Цзиньпина в Россию

Главы государств в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Кроме того, состоится подписание ряда важных двусторонних документов.

«Запланирован также обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене», — добавила пресс-служба.

Напомним, что ранее западные СМИ заявляли, что после переговоров с Путиным Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин подчеркивал, что позиция Пекина по украинскому кризису «четкая и последовательная» и власти Китая поддерживают контакты со всеми сторонами.