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43 минуты назад

В МИД призвали США отказаться от фантазий о поражении России

Lenta.ruиещё 4

США должны отказаться от пустых фантазий о нанесении поражения России, если они заинтересованы в возобновлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Вашингтон распространяет заявления о том, что решение России о приостановлении действия ДСНВ является недействительным.

«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала», — заключил он.

Политика,Видео,Сергей Рябков,МИД России,
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