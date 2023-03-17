В МИД призвали США отказаться от фантазий о поражении России

США должны отказаться от пустых фантазий о нанесении поражения России, если они заинтересованы в возобновлении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Дипломат отметил, что Вашингтон распространяет заявления о том, что решение России о приостановлении действия ДСНВ является недействительным.
«Рассматриваем подобные вбросы как элемент ведущейся сейчас Вашингтоном политико-пропагандистской кампании, целью которой является принудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному "просвечиванию" нашего стратегического арсенала», — заключил он.