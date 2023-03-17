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14 минут назад

«Американцы вконец оборзели»: Медведев об инциденте с беспилотником

Мария Иванова

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал «не церемониться со вконец обозревшими американцами», комментируя инцидент с беспилотником в Черном море. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Американцы вконец оборзели»: Медведев об инциденте с беспилотником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14 марта американские военные сообщили, что дрон-разведчик MQ-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над Черным морем.

В США утверждают, что два Су-27 перехватили дрон, а в ходе маневра один из истребителей якобы задел винт MQ-9. После этого беспилотник потерял управление и операторам пришлось его затопить. Маневры Су-27 в США назвали «непрофессиональными и небезопасными».

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В Минобороны РФ заявили, что дрон летел в районе Крыма «в направлении границы России» с выключенными транспондерами, хотя в этой зоне установлены ограничения на полеты. Су-27 не вступали в контакт с дроном, подчеркнули в Минобороны. Российские военные считают, что беспилотник потерял управление и разбился «в результате резкого маневрирования».

Медведев заявил, что международной конвенции, которая регулирует подобные ситуации, нет, а внутреннее законодательство России только формируется.

В то же время в Воздушном кодексе есть термины «запретные зоны» и «зоны с ограничениями». Статья 15 кодекса устанавливает запретные и опасные зоны, а также зоны ограничений полетов, эти правила должны соблюдать и беспилотники, особенно во время боевых действий, подчеркнул Медведев.

«Это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет. <…> Американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно», - написал он.

В то же время Медведев добавил, что контакты военных нужны, особенно на фоне заявлений «американских ублюдков» вроде сенатора-республиканца Линдси Грэма, призывающего сбивать российские самолеты.

«Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия», - заключил Медведев.

Политика,Линдси Грэм,Дмитрий Медведев,Минобороны России,НАТО,Совет безопасности РФ,ЕС,
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