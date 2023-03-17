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36 минут назад

Володин рассказал о проблемах пенсионеров в обеспеченных странах

Lenta.ruиещё 10

Основными пострадавшими в результате финансового кризиса в США станут те, кто ориентируются на американскую финансовую систему, например, обычные граждане обеспеченных стран. Об этом в своем Telegram-канале рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин рассказал о проблемах пенсионеров в обеспеченных странах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В качестве иллюстрации своего тезиса Володин напомнил, что средства потеряли пенсионные фонды Швеции, Норвегии, Южной Кореи, а значит, у пенсионеров из этих стран возникнут проблемы.

По словам политика, деньги им никто не вернет, а США продолжат жить за счет других. Единственным решением, уверен Володин, является дедолларизация национальных экономик, чем в последние годы занимались российские власти. Такой курс позволил существенно ослабить зависимость, и теперь угрозы, в том числе пенсионной системе, в России выглядят куда слабее.

Спикер Госдумы обвинил в кризисе непосредственно президента США Джо Байдена, который проводит «маразматический курс». Под ним Володин подразумевает финансовую помощь гражданам и бизнесу во время пандемии COVID-19, а позднее — повышение ставок для борьбы с рекордной за последние 40 лет инфляцией.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил о непростых месяцах из-за кризиса в США, так как он повлияет в том числе на рынки дружественных России стран, а это значит, что возникнут проблемы с экспортом ключевых товаров. По его мнению, властям и крупнейшим государственным банкам нужно срочно готовить план антикризисных мероприятий, чтобы правильно рассчитать свои силы.

В том числе речь идет о возможном падении цен на энергоресурсы. С момента краха банка Silicon Valley Bank, который запустил текущий кризис, стоимость эталонных сортов нефти опустилась на десять процентов на опасении снижения спроса.

Политика,Олег Дерипаска,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Госдума,
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