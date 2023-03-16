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1 час назад

Путин и Алиев провели телефонную беседу

RT на русскомиещё 4

Президент России Владимир Путин провёл телефонную беседу с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

Путин поговорил по телефону с Алиевым
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАССпресс-служба президента РФ/ТАСС

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили меры по обеспечению безопасности на Южном Кавказе.

Также Путин и Алиев обменялись мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.

Алиева обвинили в подрыве мирного процесса между Ереваном и Баку

Ранее Путин провёл телефонные переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, стороны обсудили необходимость решения всех вопросов Нагорного Карабаха в тесном контакте с российскими миротворцами.

Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,
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