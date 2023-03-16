В МИД разъяснили, почему Россия приостановила участие в ДСНВ

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали, на каком основании РФ приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».
«Мы обратили внимание на распространяемые Госдепартаментом США инсинуации относительно того, что решение России о приостановлении действия ДСНВ якобы является несостоятельным с международно-правовой точки зрения», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что такие «вбросы» рассматриваются как элемент политико-пропагандистской кампании США, главной задачей которой является заставить РФ реанимировать режим ДСНВ и оставить американским властям «лазейку» для беспроблемного «просвечивания» стратегического арсенала страны.
«В условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против нашей страны такой вариант полностью исключен», — резюмировали в министерстве.