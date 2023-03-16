Стало известно о переносе совещания Путина с правительством

Запланированное на сегодня, 16 марта, совещание президента России Владимира Путина с правительством перенесли на 22 марта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова.

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По его словам, причиной переноса стали затянувшееся дольше планируемого мероприятие по линии Российского союза промышленников и предпринимателей и международная встреча, назначенная на 16 марта.

«В связи с этим совещание с членами правительства переносится на 22 марта», — добавил Песков.

Путина 16 марта принял участие в съезде РСПП. Песков отметил, что в его рамках президент России без СМИ провел «содержательный и предметный» разговор с бизнесом. Главной его темой стали налоговые вопросы.