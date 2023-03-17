Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами Совбеза

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что президент РФ Владимир Путин намерен провести совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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По словам Пескова, совещание запланировано на вечер 17 марта.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что совещание Путина с правительством было перенесено на 22 марта. Причиной стала длительная встреча с представителями бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также из-за запланированной на 16 марта международной встречи.

До этого сообщалось, что президент Путин может принять участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине присоединения Крыма к России. В 2023 году исполняется девять лет с момента присоединения Крыма к РФ.