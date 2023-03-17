Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что его сын несет службу в зоне спецоперации в Мелитополе. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

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«Служит в морской пехоте, в разведывательном подразделении. Служит, как и все. Прошлую неделю дежурил по хозяйственной части, ночные дежурства, караулы», — сообщил глава полуострова.

Он добавил, что его сын служит так, как положено. Аксенов рассказал, что уже успел встретиться с ним. Где именно они встретились, глава Крыма не уточнил.

23 сентября после объявления в России частичной мобилизации стало известно, что сын главы Крыма попал под призыв. Глава российского региона напомнил, что закон не делает различий ни для кого.

«Сегодня мой сын был призван. Я горжусь своим сыном, он будет защищать Донбасс», — подчеркнул Аксенов.