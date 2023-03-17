Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана на его арест

Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) на его арест за демонстрацию экстремистской символики, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ройзман останется под арестом.