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28 минут назад

Суд отклонил жалобу защиты Евгения Ройзмана на его арест

ТАССиещё 4

Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) на его арест за демонстрацию экстремистской символики, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ройзман останется под арестом.

Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана на его арест
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постановление судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.

В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).

Политика,Евгений Ройзман,
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