Суд отклонил жалобу защиты Ройзмана на его арест

Свердловский областной суд отклонил жалобу защиты бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) на его арест за демонстрацию экстремистской символики, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ройзман останется под арестом.
"Постановление судьи Ленинского районного суда города Екатеринбурга в отношении Ройзмана Евгения Вадимовича оставить без изменений, жалобу - без удовлетворения", - сказала судья.
В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ).