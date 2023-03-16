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31 минуту назад

Матвиенко передала президенту Алжира послание Путина

ТАССиещё 1

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Алжира Абдельмаджиду Теббуну послание от главы российского государства Владимира Путина, которое содержит в том числе приглашение посетить Россию.

Матвиенко передала президенту Алжира послание Путина
Фото: ТАССТАСС

Делегация Совфеда во главе с Матвиенко с 15 по 17 марта находится с официальным визитом в Алжире.

"Я передала президенту Алжира послание президента РФ, оно достаточно субстантивное, в этом послании президент РФ пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия - Африка", - сказала Матвиенко журналистам после встречи с Теббуном.

Политика,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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