Матвиенко передала президенту Алжира послание Путина

"Я передала президенту Алжира послание президента РФ, оно достаточно субстантивное, в этом послании президент РФ пригласил президента Алжира посетить с официальным визитом Россию, а также пригласил его принять участие во втором саммите Россия - Африка", - сказала Матвиенко журналистам после встречи с Теббуном.