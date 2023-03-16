Путин объяснил ошибку в определении недружественных для России стран

Словосочетание «недружественные страны» априори неправильное, ведь в реальности для России недружественными могут быть лишь иностранные политические элиты и правители, которые принимают невыгодные для их национальных интересов антироссийские решения. Ошибку в определении объяснил российский президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает РИА Новости.

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«У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание "недружественные страны". Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает, потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», — объяснил президент.

Также президент отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы «европейские партнеры были бы самостоятельными, суверенными и принимали решения на основе национальных интересов», что на данный момент по его мнению не соответствует действительности.

Ранее Путин заявил, что западные страны предлагают своим жителям питаться репой вместо салатов, но эту репу придется покупать в России.