Захарова раскритиковала пресс-секретаря ООН

"Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте Организацию Объединенных Наций - это ведь полная потеря квалификации. Или отработка политического заказа. Регулярно утверждать, что Вы ничего не знаете о происходящем на Украине, когда Ваш шеф регулярно наведывается в Киев (последний раз не далее как 8 марта) - вызывать недоверие к ООН и ее Секретариату", - отметила Захарова.