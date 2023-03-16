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23 минуты назад

Захарова раскритиковала пресс-секретаря ООН за его позицию по ситуации в Киево-Печерской Лавре

Российская Газета

Утверждения пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика про его якобы неосведомленность о ситуации с монахами Киево-Печерской Лавры подрывает доверие к ООН и ставит под сомнение профессиональную компетентность самого Дюжаррика. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова раскритиковала пресс-секретаря ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова напомнила слова Дюжаррика, который не стал комментировать притеснения монахов в Киево-Печерской Лавре, осуществляемые властями Украины. Дюжаррик сослался на то, что в ООН не обладают достаточной информацией о происходящем.

"Если не можете дать комментарий после прямого обращения монахов к международному сообществу на нескольких языках, Стефан, признайтесь в ангажированности и не подставляйте Организацию Объединенных Наций - это ведь полная потеря квалификации. Или отработка политического заказа. Регулярно утверждать, что Вы ничего не знаете о происходящем на Украине, когда Ваш шеф регулярно наведывается в Киев (последний раз не далее как 8 марта) - вызывать недоверие к ООН и ее Секретариату", - отметила Захарова.

Дипломат также сравнила текущую ситуацию с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари, намекнув на "двойные стандарты" в подходах ООН. Тогда, подчеркнула Захарова, ООН оперативно пообещала помочь с восстановлением знаменитого собора.

"Не хочется думать, что Вы, Стефан, исповедуете сегрегационный подход, разделяя мировые религии по значимости: католикам можно информационно сочувствовать, а православные недостойны реакции. Хотя думать приходиться", - констатировала официальный представитель МИД России.

По словам Захаровой, в случае сохранения несбалансированности в информационной работе Секретариата ООН, Россия вынесет вопрос о его некомпетентной деятельности на сессии информационного комитета Генассамблеи ООН.

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