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1 час назад

Путин описал ситуацию в экономике России цитатой Марка Твена

Мария Иванова

Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что инфляция в еврозоне ожидается больше, чем в России, процитировав американского писателя Марка Твена. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин описал ситуацию в экономике России цитатой Марка Твена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства в своем выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил известную фразу Марка Твена по поводу слухов о его смерти.

«Вспомним известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», - заявил президент.

По его словам, в Европе «бесконечно ждут коллапса российской экономики», в то время как инфляция по итогам марта там ожидается выше, чем в России.

«Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. (…) На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдет», - подчеркнул Владимир Путин.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Это повлекло за собой энергетический кризис, нестабильную экономическую ситуацию и резкий рост инфляции в странах Европы и в США.

При этом Международный валютный фонд (МВФ) изменил оценку экономического развития России и вместо падения в 2023 году прогнозирует рост ВВП страны на 0,3%. В фонде отметили, что ВВП России снизился в 2022 году на 2,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,4%.

Политика,Марк Твен,Владимир Путин,Российский союз промышленников и предпринимателей,Международный валютный фонд,ЕС,
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