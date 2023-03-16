Путин описал ситуацию в экономике России цитатой Марка Твена

Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что инфляция в еврозоне ожидается больше, чем в России, процитировав американского писателя Марка Твена. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства в своем выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил известную фразу Марка Твена по поводу слухов о его смерти.
«Вспомним известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», - заявил президент.
По его словам, в Европе «бесконечно ждут коллапса российской экономики», в то время как инфляция по итогам марта там ожидается выше, чем в России.
«Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. (…) На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдет», - подчеркнул Владимир Путин.
После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Это повлекло за собой энергетический кризис, нестабильную экономическую ситуацию и резкий рост инфляции в странах Европы и в США.
При этом Международный валютный фонд (МВФ) изменил оценку экономического развития России и вместо падения в 2023 году прогнозирует рост ВВП страны на 0,3%. В фонде отметили, что ВВП России снизился в 2022 году на 2,2%, вместо прогнозируемых ранее 3,4%.