Путин описал ситуацию в экономике России цитатой Марка Твена

Президент Владимир Путин обратил внимание на то, что инфляция в еврозоне ожидается больше, чем в России, процитировав американского писателя Марка Твена. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава государства в своем выступлении на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей напомнил известную фразу Марка Твена по поводу слухов о его смерти.

«Вспомним известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», - заявил президент.

По его словам, в Европе «бесконечно ждут коллапса российской экономики», в то время как инфляция по итогам марта там ожидается выше, чем в России.

«Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. (…) На 13 марта инфляция 7,6%, а к концу месяца - в начале апреля уже до целевых показателей дойдет», - подчеркнул Владимир Путин.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. Это повлекло за собой энергетический кризис, нестабильную экономическую ситуацию и резкий рост инфляции в странах Европы и в США.