Путин ответил пословицей на санкции Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны, вводившие против России санкции, теперь призывают своих граждан перейти «с салатов на репу», но даже за репой им придется обратиться к России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ситуацию с санкциями Путин прокомментировал, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Путин подчеркнул, что на Западе России предсказывали спад потребительского сектора, но сами западные страны столкнулись с большими проблемами.
По мнению российского президента, ситуацию с санкциями иллюстрирует пословица «не рой другому яму, сам в нее попадешь», отмечает ТАСС.
Путин отметил, что год назад на Западе «выкручивали руки» своим компаниям и заставили многие из них уйти из России.
«Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов <...> однако жизнь по-другому распорядилась. <…> Освободившиеся [в России] ниши стали занимать отечественные компании», - подчеркнул он.
Ранее в своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад.
Он подчеркнул, что последствия западных санкций оказались не столь серьезными и Россия с ними справилась.
Путин рассказал, что экономический спад в РФ фиксировался только во втором квартале 2022 года, а некоторые отрасли экономики не только не сократили, но и значительно нарастили производство.