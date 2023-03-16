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19 минут назад

Путин: даже за репой Западу придется обратиться к России

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны, вводившие против России санкции, теперь призывают своих граждан перейти «с салатов на репу», но даже за репой им придется обратиться к России. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин ответил пословицей на санкции Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуацию с санкциями Путин прокомментировал, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Путин подчеркнул, что на Западе России предсказывали спад потребительского сектора, но сами западные страны столкнулись с большими проблемами.

По мнению российского президента, ситуацию с санкциями иллюстрирует пословица «не рой другому яму, сам в нее попадешь», отмечает ТАСС.

Путин отметил, что год назад на Западе «выкручивали руки» своим компаниям и заставили многие из них уйти из России.

«Тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов <...> однако жизнь по-другому распорядилась. <…> Освободившиеся [в России] ниши стали занимать отечественные компании», - подчеркнул он.

Ранее в своем послании Федеральному собранию Путин заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад.

Он подчеркнул, что последствия западных санкций оказались не столь серьезными и Россия с ними справилась.

Путин рассказал, что экономический спад в РФ фиксировался только во втором квартале 2022 года, а некоторые отрасли экономики не только не сократили, но и значительно нарастили производство.

Политика,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,Российский союз промышленников и предпринимателей,
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