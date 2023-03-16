Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости сделать невозможным обход санкций Европейского союза (ЕС) в отношении РФ. Такое заявление он сделал в четверг, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

Шольц напомнил, что Евросоюз недавно принял 10-й пакет санкций в отношении России.

"И мы продолжим наше санкционное давление", - сказал глава правительства ФРГ.

При этом он подчеркнул, что необходимо сделать так, чтобы "эти санкции невозможно было обойти через третьи страны".

Заседание Европейского совета состоится 23-24 марта в Брюсселе. Как ожидается, основными темами обсуждений станет ситуация на Украине, а также вопросы энергетики и конкурентоспособности ЕС.