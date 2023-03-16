Контакты с США и «русофобская инфекция» в Молдавии: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 марта, ответил на вопросы журналистов российских СМИ. Представитель главы государства рассказал о поражении «русофобской инфекцией» властей в Молдавии, контактах Москвы и Вашингтона по теме рухнувшего беспилотника, а также планах Владимира Путина обсудить либерализацию российского уголовного законодательства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.
Журналисты спросили у Пескова о существовании некоего «плана по сближению» России и Молдавии. Представитель Кремля указал на то, что Москва выступает за уважительные отношения с республикой, однако о существовании подобного плана ему ничего неизвестно. Он предположил, что это «очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в СМИ», пишет ТАСС.
Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что текущее правительство Молдавии испытывает ничем неоправданные предубеждения в отношении Москвы.
«Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой», — заметил он.
Вместе с тем Россия продолжает искать «добрые отношения» с другими странами, которые основываются на учете интересов и озабоченностей друг друга.
Представитель Кремля заявил, что Москва и Вашингтон проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником, сообщает ТАСС. Саму суть контактов Песков раскрывать не стал.
Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что российские военные займутся подъемом американского беспилотника со дня моря, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.
16 марта президент России Владимир Путин посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам Пескова, на заседании будут обсуждать темы перевода компаний в российскую юрисдикцию и либерализации уголовного законодательства, сообщает ТАСС.
Говоря о последнем, представитель Кремля подчеркнул, что это «весьма и весьма актуальная тема для наших предпринимателей и работодателей».
Комментируя стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО Песков подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для этих стран.
«Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них. Поэтому мы можем только сожалеть в этой связи», — цитирует его ТАСС.
Комментируя поддержку вступления Финляндии в НАТО со стороны Турции, Песков напомнил, что Анкара является членом альянса. В этом плане у нее есть своя линия и свои «внутринатовские проблемы», решением которых она занимается.