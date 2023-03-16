Контакты с США и «русофобская инфекция» в Молдавии: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 16 марта, ответил на вопросы журналистов российских СМИ. Представитель главы государства рассказал о поражении «русофобской инфекцией» властей в Молдавии, контактах Москвы и Вашингтона по теме рухнувшего беспилотника, а также планах Владимира Путина обсудить либерализацию российского уголовного законодательства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

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Власти Молдавии поражены «русофобской инфекцией»

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Журналисты спросили у Пескова о существовании некоего «плана по сближению» России и Молдавии. Представитель Кремля указал на то, что Москва выступает за уважительные отношения с республикой, однако о существовании подобного плана ему ничего неизвестно. Он предположил, что это «очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в СМИ», пишет ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь президента подчеркнул, что текущее правительство Молдавии испытывает ничем неоправданные предубеждения в отношении Москвы.

«Они поражены, наверное, такой русофобской инфекцией, бациллой», — заметил он.

Вместе с тем Россия продолжает искать «добрые отношения» с другими странами, которые основываются на учете интересов и озабоченностей друг друга.

Контакты России и США по инциденту с беспилотником

Представитель Кремля заявил, что Москва и Вашингтон проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником, сообщает ТАСС. Саму суть контактов Песков раскрывать не стал.

Вместе с тем пресс-секретарь отметил, что российские военные займутся подъемом американского беспилотника со дня моря, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.

Путин обсудит либерализацию уголовного законодательства

16 марта президент России Владимир Путин посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам Пескова, на заседании будут обсуждать темы перевода компаний в российскую юрисдикцию и либерализации уголовного законодательства, сообщает ТАСС.

Говоря о последнем, представитель Кремля подчеркнул, что это «весьма и весьма актуальная тема для наших предпринимателей и работодателей».

Кремль сожалеет о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО

Комментируя стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО Песков подчеркнул, что Россия никогда не представляла и не представляет угрозы для этих стран.

«Они не представляли для нас угрозы, и, соответственно, никакой угрозы от нас не происходило для них. Поэтому мы можем только сожалеть в этой связи», — цитирует его ТАСС.