Валентина Матвиенко встретилась с Председателем Совета Наций Алжира

В рамках официального визита делегации российских сенаторов в Алжир, спикер Совфеда 16 марта встретилась с Председателем Совета Наций Алжирской Народной Демократической Республики Салахом Гуджилем.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Верхняя палата Алжира — Совет Нации — состоит из 174 депутатов. Председатель Совета Нации Салах Гуджиль был переизбран на этот пост 24 февраля 2022 года.

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Во время беседы спикеров была затронута тема происходящего на Украине.

«События на Украине имеют важное значение, отражаются на всех странах мира, который вернулся к холодной войне», — заявил Салах Гуджиль.

По его словам, Алжир готов использовать свою позицию в мире и выступить посредником в диалоге между Россией и Украиной в республику с официальным визитом.

«Алжир может использовать свою позицию, свое место на международной арене, чтобы пытаться вести прямой диалог между Россией и Украиной. Настоящего решения этого конфликта… Мы считаем, что единственный ключ этого конфликта — это диалог между двумя странами — Россией и Украиной», — сказал спикер Совета Наций.

В ходе встречи Валентина Матвиенко поблагодарила принимающую сторону и напомнила, что она уже посещала Алжир.

«С тех пор многое изменилось, не изменилось лишь традиционное алжирское гостеприимство», — сказал спикер палаты регионов в ходе встречи.

Это не первый визит делегации палаты региона в Алжирскую народную демократическую республику. Валентина Матвиенко посещала Алжир с официальным визитом в мае 2014 года. Тогда состоялась ее встреча с Абделькадером Бенсалахо, а Совет Федерации и Совет Нации Алжира подписали Меморандум о взаимопонимании.

Делегация комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. посещала с визитом Алжир дважды — в ноябре 2018 года и в мае 2022 года. Программа визита в ноябре 2018 года включала ряд деловых встреч, переговоров с представителями алжирской законодательной и исполнительной власти. Российские парламентарии обсудили с алжирскими политиками и государственными деятелями вопросы военно-технического сотрудничества, взаимодействие по линии обеспечения национальной и международной безопасности, перспективы укрепления партнерских отношений.

В ходе поездки в делегации Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в Алжир в мае 2022 года прошли встречи членов делегации с Председателем Совета Нации Салахом Гуджилем, с Председателем Национального Народного Собрания Брахимом Бугали. По информации пресс-службы Совета Федерации, в ходе проведенных встреч членами делегации Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отмечена готовность алжирской стороны к поддержанию высокого профиля содержательных двусторонних контактов, доброжелательность и настрой способствовать развитию отношений стратегического партнерства в политической, военной, военно-технической, торгово-экономической, энергетической и других сферах.