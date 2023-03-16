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56 минут назад

Песков сообщил о контактах РФ и США при инциденте с американским беспилотником

ТАСС

Россия и США проводили контакты как по военной, так и по дипломатической линии при инциденте с американским беспилотником, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сообщил о контактах РФ и США при инциденте с американским беспилотником
Фото: ТАССТАСС

"Каналы связи были задействованы", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что "состоялись контакты по линии военных - и НГШ (начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов - прим. ТАСС), и министр обороны (Сергей Шойгу - прим. ТАСС) переговорили [с коллегами]".

"Были контакты по дипломатической линии", - констатировал Песков.

Политика,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Генштаб,
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